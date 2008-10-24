Онищук предлагает одолжить деньги на выборы у Нацбанка

Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает, что если Верховная Рада не примет закон о финансировании досрочных выборов, а правительство откажется выделить средства из Резервного фонда, выборы могут быть профинансированы за счет ссуды Национального банка Украины.

Такое мнение Н.ОНИЩУК высказал в интервью, опубликованном в газете “Україна молода” (№ 200 от 24 октября).

“Во время выборов в конце 90-х годов использовали ссуды, которые предоставлялись Центральной избирательной комиссии Национальным банком. О том, что существует возможность проведения выборов за счет ссуд, свидетельствует и одно из постановлений Верховной Рады от 2 апреля 2007 года. Вы помните тот весенний вечер, когда Президент объявил о досрочном прекращении Верховной Рады V созыва? Тогда народные депутаты собрались в ВР на заседании и среди прочего приняли постановление, запрещавшее Национальному банку выделять деньги Центральной избирательной комиссии. Это не было случайно, это была реакция на опыт, который уже применяли раньше”, - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время министр считает, что классическим решением проблемы является предусмотрение средств в государственном бюджете. “Хотя как законодатель я хочу указать на одно противоречие, которое оказалось незамеченным. Президент, издавая указ о досрочном прекращении полномочий, лишает парламент возможности творить право. С другой же стороны, парламент должен принять решение о выделении средств из бюджета на выборы, потому что когда формируется бюджет, то, понятно, никто не может знать, будут досрочные выборы или нет. Возникает коллизия. Это значит, что в законодательстве должно быть положение о том, что средства на проведение досрочных выборов выделяются Кабинетом Министров именно из Резервного фонда”, - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Верховная Рада включила в повестку дня законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» о финансировании выборов, внесенный на рассмотрение парламента народным депутатом от НУ-НС Ксенией ЛЯПИНОЙ. За это решение проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина, а также 43 народных депутата от НУ-НС.

Законопроектом предусмотрено создание стабилизационного фонда, а также увеличение фонда возмещения вкладов граждан и необходимые расходы для проведения досрочных выборов.