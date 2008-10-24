БЮТ жалуется на «саботаж» в ВР и ставит ультиматум

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО надеется, что фракциям удастся достичь договоренностей о первоочередном рассмотрении законопроектов для преодоления экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, несмотря на то, что вопрос о рассмотрении законопроектов по минимизации влияния финансового кризиса на ситуацию в Украине был включен в повестку дня, ни один из профильных комитетов до настоящего времени не рассмотрел соответствующие проекты законов.

Он отметил, что работу профильных комитетов блокировали представители фракций Партии регионов и "Нашей Украины – Народной самообороны", не явившись на заседания комитетов.

«Это четко свидетельствует о том, что будет выполняться план на досрочные выборы, никакие антикризисные законы этих людей не интересуют», - заявил И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ будет блокировать работу ВР до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о первоочередном рассмотрении антикризисных законопроектов.