Бютовцы заблокировали Раду и уселись в ложе правительства

Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко снова блокируют работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 депутатов находятся в президиуме парламента и возле трибуны.

Кроме того, несколько «бютовцев» заняли места в ложе правительства.

Как сообщал УНИАН, члены фракции БЮТ с 21 октября блокировали трибуну, президиум и правительственную ложу в парламенте. «Бютовцы» настаивают на первоочередном рассмотрении в ВР антикризисных законопроектов.