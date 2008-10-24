Бютовцы заблокировали Раду и уселись в ложе правительства
10:03, 24 октября 2008Политика
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С добрым утром!
Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко снова блокируют работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, около 40 депутатов находятся в президиуме парламента и возле трибуны.
Кроме того, несколько «бютовцев» заняли места в ложе правительства.
Как сообщал УНИАН, члены фракции БЮТ с 21 октября блокировали трибуну, президиум и правительственную ложу в парламенте. «Бютовцы» настаивают на первоочередном рассмотрении в ВР антикризисных законопроектов.
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