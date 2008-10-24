Регионал говорит, что «антикризисный» компромисс возможен

В пятницу Верховная Рада должна рассмотреть антикризисные законодательные предложения разных политических сил. Депутат от оппозиционной Партии регионов Алексей Плотников в интервью «Немецкой волне» предположил возможность достижения компромисса. В то же время, депутат выразил сомнение, что принятые меры удастся реализовать без формирования антикризисного правительства.

Антикризисные законопроекты правительства, Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона» будут голосоваться поочередно, а в случае, если ни один из них не пройдет, можно будет создать согласованный вариант, сказал Алексей Плотников. По его словам, депутаты осознают то, что антикризисные законы являются приоритетом, но нет согласия относительно их воплощения: «Речь идет об инструментарии спасения, о методах. То есть, способно ли правительство выполнять эти законопроекты по преодолению последствий кризиса. Если не способно, возможно, правительству следует уйти в отставку и следует формировать новое правительство». Лидер Партии регионов Виктор Янукович уже призвал создать вместо правительства Тимошенко новое антикризисное правительство. В свою очередь депутаты от БЮТ сообщили, что свыше ста депутатов от других фракций поддерживают создание «поименной» правящей коалиции. А «регионалы», по словам БЮТовцев, готовы собрать подписи парламентариев в поддержку этого решения.