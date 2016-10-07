В МИД объяснили, как усилили контроль за пересечением границы россиянами

Об этом заявил заместитель директора департамента консульской службы, начальник управления консульского обслуживания МИД Украины Александр Гаман, передает Радио Свобода.

Он, в частности, отметил, что в марте 2015 года МИД разработал для правительства проект постановления, которым государство остановило ряд положений безвизового соглашения с Россией. "По состоянию на сегодня гражданин России может въехать в Украину только на основании загранпаспорта. Это не внутренний паспорт, который не считывается, и Государственная пограничная служба должна вручную обрабатывать данные, которые предоставляет гражданин России", – рассказал Гаман.

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Кроме того, по словам представителя МИД, были внесены изменения и в порядок пересечения границы жителями прилегающих областей. "Мы понимаем, что, наверное, более половины тех, кто пересекает границу в обе стороны, – это такие граждане (жители приграничных регионов – Ред.). Мы остановили действие некоторых положений соглашения о возможности поездок по внутренним паспортам граждан России в Украину и фактически прекратили действие местных пунктов пропуска", – сказал Гаман.

"По состоянию на сегодня гражданин России может въезжать исключительно через международный или межгосударственный пункт пропуска, который оснащен хорошим оборудованием, и пограничная служба имеет возможность контролировать въезд таких граждан", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, верховная Рада 6 октября так и не рассмотрела внесенный в повестку дня вопрос о возможном введении визового режима с Россией.