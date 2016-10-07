В МИД объяснили, как усилили контроль за пересечением границы россиянами
В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что на протяжении последних 2,5 лет при поддержке этого ведомства правительство усилило контроль за гражданами России, которые въезжают на территорию Украины.
Об этом заявил заместитель директора департамента консульской службы, начальник управления консульского обслуживания МИД Украины Александр Гаман, передает Радио Свобода.
Он, в частности, отметил, что в марте 2015 года МИД разработал для правительства проект постановления, которым государство остановило ряд положений безвизового соглашения с Россией. "По состоянию на сегодня гражданин России может въехать в Украину только на основании загранпаспорта. Это не внутренний паспорт, который не считывается, и Государственная пограничная служба должна вручную обрабатывать данные, которые предоставляет гражданин России", – рассказал Гаман.
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Кроме того, по словам представителя МИД, были внесены изменения и в порядок пересечения границы жителями прилегающих областей. "Мы понимаем, что, наверное, более половины тех, кто пересекает границу в обе стороны, – это такие граждане (жители приграничных регионов – Ред.). Мы остановили действие некоторых положений соглашения о возможности поездок по внутренним паспортам граждан России в Украину и фактически прекратили действие местных пунктов пропуска", – сказал Гаман.
"По состоянию на сегодня гражданин России может въезжать исключительно через международный или межгосударственный пункт пропуска, который оснащен хорошим оборудованием, и пограничная служба имеет возможность контролировать въезд таких граждан", – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, верховная Рада 6 октября так и не рассмотрела внесенный в повестку дня вопрос о возможном введении визового режима с Россией.