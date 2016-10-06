БПП не будет голосовать за введение визового режима с Россией
Парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» не будет голосовать за постановление о введении визового режима с РФ.
Об этом, как сообщили в пресс-службе БПП, журналистам в Верховной Раде заявил заместитель лидера фракции БПП Алексей Гончаренко.
«Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ», - сказал он.
По словам Гончаренко, такое решение принято, учитывая несколько причин. «Во-первых, мы являемся проправительственной фракцией, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи. Россия, конечно, сделает симметричный ответ на введение виз. А значит - будет перекрыта для многих украинцев возможность посещать РФ с целью заработка», - сказал он.
Заместитель лидера фракции БПП подчеркнул, что вопрос о введении визового режима с РФ «требует взвешенности и осторожности». «Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения», - отметил Гончаренко.
Ранее заместитель председателя фракции БПП Анатолий Матвиенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция считает, что нужно провести консультации по вопросу о введении визового режима с РФ.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада планирует обратиться к правительству относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.
3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.
Позже в тот же день Парубий спрогнозировал, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией уже на этой сессии. Фракции «Народный фронт» и ВО «Батькивщина» заявили, что намерены поддержать инициативу о введении визового режима с Россией.