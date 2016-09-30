Аваков пожалел, что сказал о презумпции правоты полицейского в день трагедии в Днепре

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Возможно, я зря заявил о презумпции правоты полицейского именно в этот день. Просто эмоции были на пике и накипело. Об этом следовало все равно сказать, но, возможно, об этом нужно было говорить отдельно", - сказал Аваков.

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Глава МВД уверен, что к ответственности, которую украинское общество дает полицейским, нужно дать и права.

"Общество наняло полицейских. Полицейские – слуги народа, вы им дали работу и попросили: "Вот ваша форма, вот ваш закон, вот ваши обязанности, вот ваше оружие – служите"… Но к ответственности, которую мы даем полицейским, нужно дать и права", - сказал Аваков.

Напомним, как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook, Министерство внутренних дел предложит Верховной Раде законопроект о "презумпции правоты полицейского".

«Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй! И дело здесь не в необходимых к принятию законодательных изменений, отвечающих опыту развитых мировых демократий. Дело в том, чтобы общество приняло это правило – как необходимое правило для собственной безопасности, как свое! Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время, который отсрочивает права гражданина на обжалование действий полицейского. Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Так! Но другого пути нет. Полиция, которая меняется и реформируется, должна и будет получать больше прав и больше доверия общества», - написал министр и отметил, что иного пути построения эффективной правоохранительной системы нет.