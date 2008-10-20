КС анонсировал решение по полномочиям Президента и референдуму

Во вторник, 21 октября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 15 октября решение в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положения пункта 6 части первой статьи 106 Конституции Украины (дело о провозглашении Президентом Украины всеукраинского референдума по народной инициативе).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, авторы представления обратились в Конституционный Суд с ходатайством дать официальное толкование положения пункта 6 части первой статьи 106 Конституции Украины относительно полномочий Президента провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе и выяснить:

– являються ли полномочия Президента Украины, определенные пунктом 6 части первой статьи 106 Конституции, о провозглашении всенародного референдума по народной инициативе конституционной нормой обязательственного характера, возлагающие на него как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина обязанность обеспечить реализацию права на осуществление волеизъявления через референдум как форму непосредственной демократии;

– является ли подписание Центральной избирательной комиссией протокола о соблюдении условий и наличие оснований для назначения референдума по народной инициативе в контексте части второй статьи 72 Конституции правовым фактом (основанием) безотлагательного (немедленного) провозглашения Президентом всеукраинского референдума по народной инициативе.

Практическую необходимость в разъяснении и официальной интерпретации этого предписания субъект права на конституционное представление обосновывает неурегулированностью в Законе „О всеукраинском и местных референдумах“ вопроса объема прав и обязанностей Президента Украины для провозглашения им всеукраинского референдума по народной инициативе.

После обнародования решения состоится пресс-конференция заместителя председателя Конституционного суда, судьи-докладчика по делу Василия БРИНЦЕВА.

Начало - в 10.00

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