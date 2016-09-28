Задержание в Москве экс-начальника киевской ГАИ: прокуратура готовит материалы для экстрадиции в Украину

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, такое решение суд вынес 23 сентября 2016 г.

Также в пресс-службе отметили, что прокуратура Киева готовит материалы для экстрадиции в Украину Макаренко, которого на прошлой неделе задержали в аэропорту «Домодедово».

Напоминается, что бывший чиновник с марта 2016 года находился в международном розыске в связи с расследованием, которое проводила столичная прокуратура по фактам систематического получения им неправомерной выгоды.

В частности, как установлено следствием, Макаренко вместе с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД в Киеве и при пособничестве директора одного из ООО организовал преступную схему получения взяток от подчиненных ГАИ структур.

В апреле 2015 года Макаренко было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), и в дальнейшем он был объявлен в розыск.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что правоохранители пресекли махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.

Министр отметил, что тогда был задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД Украины в Киеве - подполковник милиции Николай Жебель, но начальник столичного управления ГАИ полковник милиции Макаренко, который подозревается в организации преступной группы, покинул территорию Украины в направлении Беларуси. Он был объявлен в розыск.

Сегодня стало известно, что Макаренко 21 сентября задержали в московском аэропорту “Домодедово”.