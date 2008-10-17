Совет судей заявил Ющенко, что два его указа все равно не действуют

Совет судей Украины уверен в правильности своего решения о переназначении Инны ОТРОШ на должность председателя Печерского районного суда города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины, отметив, что сегодня, 17 октября, Совет судей переназначил И.ОТРОШ в соответствии с установленным на сегодня порядком.

Как отмечают в ВСУ, такое решение было принято в результате рассмотрения на заседании ситуации, сложившейся в Печерском районном суде города Киева в связи с изданием Президентом указов от 15 октября 2008 года №932/2008 "О возобновлении некоторых Указов Президента Украины" и №933/2008 "О признании утративши силу Указа Президента Украины от 24 апреля 2007 года №338".

Этими указами глава государства фактически восстанавливал в должности председателя суда бывшего председателя Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО и, соответственно, освобождал от нее И.ОТРОШ, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, добавили в ВСУ, 16 октября 2008 года Окружной административный суд города Киева остановил действие обоих указов Президента, и, таким образом, председателем Печерского районного суда города Киева осталась И.ОТРОШ.

“В этой спорной правовой ситуации существовала опасность повторения попыток дезорганизации работы Печерского районного суда города Киева путем издания незаконных актов, блокирования его работы, вмешательства в осуществлении правосудия, давления на судей данного суда”, - подчеркнули в Верховном суде.

Исходя из этого, говорится в сообщении, Совет судей Украины “признал, что единственно правильным, юридически обоснованным решением этой проблемы является переназначение Инны ОТРОШ на должность председателя Печерского районного суда города Киева”.

По данным пресс-службы, соответствующее представление на рассмотрение Совета судей Украины внес председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО на основании предложения председателя апелляционного суда города Киева А.ЧЕРНУШЕНКО. Такому представлению, уточняется в сообщении, предшествовало рассмотрение данной ситуации Советом судей города Киева, который также пришел к выводу, что обеспечение нормальной деятельности Печерского районного суда города Киева возможно только благодаря назначению И.ОТРОШ в установленном порядке на должность председателя этого суда.

За указанное решение проголосовали абсолютное большинство присутствующих на заседании членов Совета судей Украины, добавили в пресс-службе Верховного суда Украины.