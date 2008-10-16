Бютовцы нашли управу на Ющенко с его указами?

Окружной административный суд города Киева приостановил действие указа Президента об освобождении от должности председателя Печерского суда столицы Инны ОТРОШ.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ).

По его словам, соответствующее решение суд принял сегодня. “Таким образом, очередное незаконное действие Президента остановлено”, - сказал А.ПОРТНОВ.

При этом он отметил, что удивительным образом позиция главы государства совпала с вчерашним заявлением члена фракции Партии регионов Сергея КИВАЛОВА, что в случае ликвидации Окружного административного суда его функции будет исполнять Печерский суд. А.ПОРТНОВ отметил, что такое заявление С.КИВАЛОВА совпало с Указом Президента о назначении “кума КИВАЛОВА Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО” председателем Печерского суда.

“Это свидетельствует о скоординированной позиции Партии регионов и Секретариата Президента в дезорганизации судопроизводства”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Елена ШУСТИК заявила сегодня, 16 октября, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил председателем Печерского районного суда Киева В.КОЛЕСНИЧЕНКО, освободив от этой должности И.ОТРОШ.

30 марта 2007 года Президент своим указом 253/2007 отменил указ от 21 июня 2005 года № 977 "О назначении председателя местного общего суда". При этом указом № 255/2007 В.ЮЩЕНКО назначил И.ОТРОШ и.о. председателя Печерского райсуда Киева.

5 апреля 2007 года Президент отменил свой указ от 15 июня 2005 года № 950, которым переводил судью В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд Киева. В.КОЛЕСНИЧЕНКО обжаловал это решение в суде.

5 апреля прошлого года Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В тот же день и.о. председателя Печерского райсуда И.ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.