«Контрсистемные» националисты хотят пройти по Крещатику что бы ни было

18 октября «контрсистемные» украинские националистические организации и группы проведут свой, альтернативный, марш по Крещатику за признание Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Киевской организации Всеукраинской общественной организации «Патриот Украины» Сергей БЕВЗ сегодня, во время митинга за признание УПА, который проходит сейчас в Киеве, возле памятника Тарасу Шевченко.

«К сожалению, сегодня, 14 октября, День УПА является излишне формализованным. Инициатива по его празднованию перехвачена Президентом, бюрократией и симулятивними политическими организациями. Ряд партий проведет протокольные мероприятия. На улицах будут царить официоз и политический фарс», - сказал С.БЕВЗ.

В связи с чем, он сообщил, что 18 октября «контрсистемные» украинские националисты докажут, что они существуют вне бюрократических проектов и «зарегистрированных» патриотов.

«Марш свободных сторонников УПА переносится на 18 октября. Мы планируем пройти по Крещатику при любых условиях: будет он свободен или нет – все равно мы пройдем», - сказал С.БЕВЗ.