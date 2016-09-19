Порошенко призвал мир не закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских объектов в Сирии и Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов.

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«Мы не имеем права закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских объектов в сирийском Алеппо или на украинском Донбассе. Речь идет не только о соблюдении гуманитарных принципов», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул на необходимости возложения ответственности на государство, которое нарушает международное право и фундаментальные свободы, в результате чего гражданское население вынуждено покидать свои дома.