Порошенко призвал мир не закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских объектов в Сирии и Донбассе
20:12, 19 сентября 2016Политика
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Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество не закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских объектов в Сирии и на Донбассе.
Петр Порошенко в Нью-йорке / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов.
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«Мы не имеем права закрывать глаза на бомбардировки Россией гражданских объектов в сирийском Алеппо или на украинском Донбассе. Речь идет не только о соблюдении гуманитарных принципов», - сказал Порошенко.
Он подчеркнул на необходимости возложения ответственности на государство, которое нарушает международное право и фундаментальные свободы, в результате чего гражданское население вынуждено покидать свои дома.
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