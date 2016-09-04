Власти Великобритании знают, где разместят 20 тысяч беженцев из Сирии
Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что местные советы по всей стране согласились принять в течение ближайших четырех лет 20 тыс. беженцев из Сирии.
По словам министра, тем самым правительство выполняет обещание предыдущего премьер-министра Дэвида Кэмерона переселить в Великобританию 20 тыс. сирийских беженцев к 2020 году.
Читайте такжеУ берегов Ливии за 10 дней обнаружили тела 120 мигрантовКроме того, как заявляет министерство внутренних дел, местные советы и центральное правительство потратят 10 млн фунтов стерлингов на обучение беженцев английскому языку и на их интеграцию в местное общество.
В результате длящихся уже пять лет боев в Сирии между правительственными войсками, силами оппозиции и исламистскими боевиками, 4,5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.
Правительство Великобритании согласилось на переселение сирийских беженцев из лагерей в Ливане и Иордании.
В рамках этой программы центральное правительство выплатит местным советам, принимающим беженцев, 8500 фунтов в год за каждого беженца в первый год их пребывания в стране, для того, чтобы покрыть расходы, связанные с обеспечением беженцев жильем, медицинской помощью и другими услугами.
К пятому году их пребывания в стране эта сумма уменьшится до одной тысячи в год.