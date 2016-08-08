В результате авиаудара по госпиталю в Сирии погибли 13 человек - "Врачи без границ"

Об этом сообщает поддерживающая госпиталь международная организация "Врачи без границ" (MSF), передает РБК.

По данным организации, два авиаудара были нанесены непосредственно по больнице, еще два - по прилегающим районам. MSF указывает, что среди убитых - четверо сотрудников медицинского учреждения, а также пять детей. Еще шесть человек пострадали, все они являются сотрудниками больницы.

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Бомбы разрушили операционную больницы, педиатрическое отделение и отделение интенсивной терапии, машины скорой помощи, генератор и практически все медицинское оборудование.

По оценкам MSF, без необходимого медицинского ухода остались 70 тыс. человек. «Врачи без границ» не уточняют, кто нанес авиаудары.

Как сообщал УНИАН ранее, два лагеря беженцев – один к западу от Алеппо и другой в районе турецкой границы – бомбили, предположительно, российские самолеты.