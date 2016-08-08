В результате авиаудара по госпиталю в Сирии погибли 13 человек - "Врачи без границ"
Жертвами авиаударов по госпиталю в сирийской провинции Идлиб стали 13 человек.
Об этом сообщает поддерживающая госпиталь международная организация "Врачи без границ" (MSF), передает РБК.
По данным организации, два авиаудара были нанесены непосредственно по больнице, еще два - по прилегающим районам. MSF указывает, что среди убитых - четверо сотрудников медицинского учреждения, а также пять детей. Еще шесть человек пострадали, все они являются сотрудниками больницы.
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Бомбы разрушили операционную больницы, педиатрическое отделение и отделение интенсивной терапии, машины скорой помощи, генератор и практически все медицинское оборудование.
По оценкам MSF, без необходимого медицинского ухода остались 70 тыс. человек. «Врачи без границ» не уточняют, кто нанес авиаудары.
Как сообщал УНИАН ранее, два лагеря беженцев – один к западу от Алеппо и другой в районе турецкой границы – бомбили, предположительно, российские самолеты.