НАБУ обещает вскоре обнародовать результаты проверки в отношении квартиры Лещенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, началось ли расследование по этому вопросу.

"В Реестр еще не внесен. Но мы провели проверку, и сегодня (сейчас я как раз еду) мне будут докладывать ее результаты. И в ближайшее время мы обнародуем то, что мы проверили и что мы установили во время этой проверки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

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Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.