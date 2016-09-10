Лещенко уже дал НАБУ предварительные объяснения по поводу покупки квартиры - Сытник

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил сегодня на брифинге.

«Этот факт сейчас проверяется нашими аналитиками. Лещенко уже был, дал пояснения по этому поводу. Сейчас он будет предоставлять документы, и эти документы будут проверяться на предмет их достоверности, и после этого будет принято решение либо о внесении в реестр (Единый реестр досудебных расследований - УНИАН), или, если будет подтверждено, что все законно, то соответственно в любом случае результат этой проверки будет презентован общественности, поскольку этот вопрос приобрел общественный резонанс», - сказал Сытник.

По его словам, в НАБУ надеются до конца следующей недели завершить проверку законности приобретения депутатом квартиры.

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«Я надеюсь, что на следующей неделе мы уделим внимание этому вопросу и закончим до конца недели эту проверку», - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.