В Минфине РФ увильнули от ответа насчет исполнения решений суда в Гааге по оккупации Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на брифинге в Москве.

«Я не знаю относительно окончательных решений международных судов в отношении России. Мы имеем процессы в таких судах, эти процессы не закончены. Мы будем добиваться отстаивания нашей позиции в международных судах по этим темам», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли РФ исполнять решения международных судов по искам Украины по аннексии Крыма.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина подготовила в Международный суд ООН в Гааге очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Также он напомнил, что Украина уже подала в Гаагский суд иски против России, касающиеся аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

«И один, и второй иск подан, и не только в Гаагу. У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека – их уже пять. В Международный уголовный суд подано заявление Украины и по событиям на Майдане, и по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также мы помогаем простым украинцам, которые пострадали от оккупации Донбасса и аннексии Крыма, готовить индивидуальные иски – их более 2 тыс. было подано в Европейский суд», - отметил Петренко.