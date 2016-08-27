В Минюсте рассказали о новом иске Украины против России

Об этом сообщил Петренко в эфире "112 Украина".

"Есть еще отдельное дело, которое сейчас уже на подходе, и мы совместно с МИД его готовим в международный суд ООН. Я не хочу рассказывать деталей, скоро вы о нем узнаете", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что Украина уже подала в Гаагский суд иски против России, касающиеся аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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"И один, и второй иск подан, и не только в Гаагу. У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека – их уже пять. В Международный уголовный суд подано заявление Украины и по событиям на Майдане, и по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также мы помогаем простым украинцам, которые пострадали от оккупации Донбасса и аннексии Крыма, готовить индивидуальные иски – их более 2 тыс. было подано в Европейский суд", - отметил Петренко.