Украину выталкивают из участия даже в сенях G20 и "нормандской четверки" - Бессмертный

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает 112 Украина.

"Украину выталкивают из участия даже в сенях G20, "нормандской четверки". После этого Россия категорически выступает против этого участия. После этого объявляется возможность индивидуальных встреч между Путиным, канцлером, двумя президентами. Здесь есть один нюанс, на который обязательно надо обратить внимание. Украину не пустили, а Россию, которую на самом деле там не надо было принимать, она появилась. В результате весь саммит (в Китае - Ред.) информационно сработал против Украины. И фраза Путина свидетельствует о том, что он достиг своей цели этим "шарпаньем", а европейцы и США фактически получили гол", - считает Бессмертный.

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Он подчеркнул, что Украина должна была присутствовать на саммите "Большой двадцатки". "Совершенно очевидно, что "кривая утка" не влияет на ситуацию. При этой ситуации мы имеем аналогию с Россией. Несмотря на ситуацию, которая сложилась, Украина должна быть приглашена в Пекин", - подчеркнул Бессмертный.

Ранее УНИАН сообщал, что на саммите G20 приняли итоговое коммюнике: о росте мировой экономики, борьбе с коррупцией и последствиях Brexit.