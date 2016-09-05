На саммите G20 приняли итоговое коммюнике: о росте мировой экономики, борьбе с коррупцией и последствиях Brexit

По его итогам главами государств-участников принято коммюнике, текст которого распространил Елисейский дворец, передает РБК.

Согласно документу, участники саммита договорились разработать комплексный сценарий, направленный на обеспечение устойчивого сбалансированного роста мировой экономики. В связи с этим принят комплекс мер под названием "Ханьчжоуский консенсус", который включает в себя четыре критерия: видение, интеграция, открытость и инклюзивность.

В коммюнике указывается, что участники договорились наращивать сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией и призвали всех членов "двадцатки" ратифицировать антикоррупционную конвенцию ООН. Лидеры "двадцатки" также выразили поддержку принципам содействия в сфере розыска коррупционеров и возвращения активов, а также поддержали создание в Китае научного центра по исследованию данной проблематики.

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Лидеры G20 подтвердили важность сотрудничества в области энергетики и в коммюнике призывают отказаться от субсидирования добычи неэффективных энергетических полезных ископаемых.

Из коммюнике также следует, что страны "двадцатки" продлили срок действия своих обязательств по неприменению новых и сокращению существующих протекционистских торговых и инвестиционных мер до 2018 года.

Также в коммюнике подчеркивается, что страны готовы преодолеть последствия Brexit и надеются, что Великобритания продолжит сотрудничать с ЕС.

В заключение лидеры "Группы двадцати" вновь осудили терроризм во всех его формах и пообещали бороться с ним и всеми способами его финансирования.