Ехануров и Бессмертный сделали предложение Тимошенко

11:13, 05 апреля 2006
Политика
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Политики обсудили принципы формирования коалиции

Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и руководитель избирательного штаба блока "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ обсудили с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО принципы формирования коалиции демократических сил в парламенте следующего созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, встреча состоялась во вторник.

Ю.ЕХАНУРОВ и Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложили Ю.ТИМОШЕНКО рассмотреть проект протокола о намерениях по созданию коалиции демократических сил в Верховной Раде.

 

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