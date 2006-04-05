Ехануров и Бессмертный сделали предложение Тимошенко
11:13, 05 апреля 2006Политика
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Политики обсудили принципы формирования коалиции
Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и руководитель избирательного штаба блока "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ обсудили с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО принципы формирования коалиции демократических сил в парламенте следующего созыва.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, встреча состоялась во вторник.
Ю.ЕХАНУРОВ и Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложили Ю.ТИМОШЕНКО рассмотреть проект протокола о намерениях по созданию коалиции демократических сил в Верховной Раде.
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