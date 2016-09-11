Баталии вокруг "Интера": на канале не будут менять редакционную политику новостей

Об этом заявил директор компании «Национальные информационные системы» Александр Пилипец, сообщает Громадське.

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«За новости мне не стыдно, а даже гордо. Политика информационная новостей не будет меняться, конечно. А что там менять?», — отметил Пилипец.

По его словам, после нападения на офис телеканала руководство существенно увеличило количество охраны здания.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших возле здания "Интера", под личный контроль.

Глава государства также поручил министру внутренних дел Авакову приложить максимальных усилий для обеспечения правопорядка на улицах Киева и в целом в Украине и держать ситуацию на контроле.

В Европейском Союзе призвали к полному и независимому расследованию событий, произошедших в Украине вокруг телеканала "Интер".