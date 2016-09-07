Аваков о поджоге "Интера": государство должно прекращать работу каналов, провоцирующих народ на такое

Об этом он заявил в интервью на "24 канале", комментируя ситуацию вокруг пожара в здании телеканала "Интер", которая произошла 4 сентября.

"Мы постараемся обеспечить порядок в нашей стране, чтобы журналисты могли работать и телекомпании могли работать, чтобы их не сжигали, но функция государства есть еще одна, не только полицейская – обеспечивать, чтобы на территории страны не работали каналы, которые провоцируют собственный народ на такие поступки, а мы это имеем, очевидно", - заявил Аваков.

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"Я думаю, что если вы сидите в центре Киева и выступаете с антиукраинскими лозунгами, – это не свобода слова, это диверсия против страны, и такие люди заслуживают наказания. Если у нас нет наказания для таких людей – мы незрелое общество, нам нужно выработать механизмы, при которых у нас не было бы таких провокационных ситуаций", - добавил Аваков, отвечая на вопрос журналистки, виноват сам "Интер" в том, что его подожгли.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших у здания "Интера", под личный контроль.

Глава государства также поручил министру внутренних дел Авакову приложить максимальные усилия для обеспечения правопорядка на улицах Киева и в целом в Украине и держать ситуацию на контроле.

В Европейском Союзе призвали к полному и независимому расследованию событий, произошедших в Украине вокруг телеканала "Интер".