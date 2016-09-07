В Кремле заявили, что подвижек в назначении посла России в Украине нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мне не известно о каких-либо подвижках в этом вопросе», - сказал Песков.

Он подтвердил, что пока ожидать назначения нового посла не приходится из-за несогласия Украины.

По словам Пескова, отношения между двумя станами осуществляются на уровне временных поверенных и посольств.

При этом, отметил Песков, отношения между странами «после событий в Крыму минимальны».

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Зурабова от должности посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа Песков подчеркнул, что в Кремле сожалеют, что Украина решила снизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не говорит о разрыве дипломатических отношений с РФ.