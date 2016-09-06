Интерпол продолжает рассматривать документы относительно объявления Онищенко в международный розыск
Международная организация криминальной полиции (Интерпол) продолжает рассмотрение поданных украинской стороной документов относительно объявления в международный розыск подозреваемого в организации "газовой схемы" народного депутата Александра Онищенко.
Об этом УНИАН сообщил советник антикоррупционного прокурора по связям с общественностью Владимир Гайдаш. В частности, по его словам, на выходных появилась информация из офиса Интерпола о том, что там еще рассматривают пакет документов, которые по Онищенко подала Украина.
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В конце августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Интерпол обещает определиться и до 6 сентября дать ответ относительно дальнейших шагов по делу Онищенко.
Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.
5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.
НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, но он ни разу не явился.
9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
10 августа Онищенко был объявлен во всеукраинский розыск.