Интерпол обещает дать ответ относительно Онищенко к 6 сентября - Холодницкий

Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Обещают к 6 сентября уже определиться с дальнейшими действиями и дальнейшими шагами в этом деле именно по линии Интерпола. Он (Онищенко - УНИАН) пока еще активно перемещается. У нас есть информация, что он несколько дней назад прилетал в Россию. Человек перемещается, но мы предпринимаем все меры, чтобы он не смог больше этого делать", - сказал Холодницкий.

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Как сообщал УНИАН, ранее Холодницкий выражал надежду, что Онищенко будет объявлен в международный розыск в августе.

Напомним, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

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НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.