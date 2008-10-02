Договоренность БЮТ и НУ-НС дала сбой

Верховная Рада Украины не отменила принятый в первом чтении проект закона о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 225 народных депутатов из 446 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий проект закона был принят Верховной Радой Украины в первом чтении 19 сентября.

После этого Верховная Рада Украины дважды пыталась вернуться к переголосованию этого вопроса, однако снова голосовали только 225 народных депутатов.