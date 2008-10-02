Договоренность БЮТ и НУ-НС дала сбой
13:31, 02 октября 2008Политика
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Проект закона о референдуме не отменили
Верховная Рада Украины не отменила принятый в первом чтении проект закона о всеукраинском референдуме.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 225 народных депутатов из 446 зарегистрированных в сессионном зале.
Соответствующий проект закона был принят Верховной Радой Украины в первом чтении 19 сентября.
После этого Верховная Рада Украины дважды пыталась вернуться к переголосованию этого вопроса, однако снова голосовали только 225 народных депутатов.
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