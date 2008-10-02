Ющенко посетит Львовскую область
08:59, 02 октября 2008Политика
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Президент примет участие в экономическом форуме
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Львовскую область.
Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, во Львове В.ЮЩЕНКО примет участие в VIII Международном экономическом форуме, на котором выступит со вступительным словом.
В этот же день Президент посетит одно из сел Пустомытивского района Львовской области, где примет участие в открытии школы.
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