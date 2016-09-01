Генпрокуратура готовит представление о снятии неприкосновенности с Новинского - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГПУ. Основание для снятия неприкосновенности собеседники издания не указали.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в свою очередь отметила следующее: "будем комментировать информацию по мере ее поступления".

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Как сообщал УНИАН, в июне на Ровенщине нардеп от "Оппозиционного блока" миллиардер Вадим Новинский напал на митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ (МП) Александра (Драбинко).

Драбинко написал заявление в районный отдел полиции и дал письменные показания.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратится в Государственную миграционную службу о необходимости проверки оснований предоставления украинского гражданства Новинскому - он получил гражданство Украины экс-президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.