Порошенко будет просить миграционную службу проверить законность предоставления гражданства Новинскому

Об этом он заявил в ответе на петицию, размещенную на сайте президента, которая набрала более 25 тыс. подписей.

Инициатор петиции требует судебного рассмотрения законности предоставления Новинскому гражданства Украины.

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"Согласно статье 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Вместе с тем статьей 4 Конституции предусматривается, что основания прекращения гражданства Украины определяются законом. Таким законом сегодня является Закон Украины «О гражданстве Украины» (далее – Закон)", - говорится в ответе президента.

"Основания для потери гражданства Украины определены в статье 19 Закона. К ним отнесены добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия; приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов; добровольное вступление на военную службу другого государства, которое соответственно законодательству этого государства не является военной обязанностью или альтернативной (невоенной) службой", - заявил Порошенко.

По его словам, статьей 24 Закона предусмотрено центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданства, осуществляет полномочия в отношении лиц, проживающих на территории Украины, в частности относительно подготовки представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправка их на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

"Таким органом на сегодня является Государственная миграционная служба Украины. Следовательно, в случае поступления на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства материалов относительно прекращения гражданства Украины.В.Новинского они будут рассмотрены мной как Главой государства и будет принято решение согласно законодательству", - подчеркнул президент.