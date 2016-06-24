"Оппоблоковец" Новинский набросился в монастыре на "правую руку" умершего главы УПЦ МП - экс-депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщает экс-депутат Ривненского облсовета Степан Молчан.

По его словам, инцидент произошел около 14.30 часов 23 июня в Корце Ривненской области после службы в Свято-Троицком женском монастыре.

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"Свидетелями вызывающего поведения нардепа из "Оппозиционного блока" и его охраны стали десятки верующих, которые вызвали полицию", - пишет бывший депутат.

Сейчас Александр Драбинко написал заявление в районный отдел полиции Корца и дал письменные показания.

Также Молчан добавил, что на церковной службе в Корце присутствовал и предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий.

Как известно, Александр Драбинко в УПЦ (МП) является сторонником автономии церкви от РПЦ.

За правления Януковича Новинский принадлежал (и принадлежит) к числу тех, кто противостоял проукраинской позиции внутри УПЦ (МП), лидером которой был Александр Драбинко, считавшийся "правой рукой" покойного ныне предстоятеля УПЦ (МП) Владимира.