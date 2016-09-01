От ГПУ и НАБУ требуют начать расследование участия Саакашвили в доведении до банкротства ОПЗ

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт» Александр Дроздик.

«Саакашвили хватает цинизма и наглости говорить о «доведении Одесского припортового до ручки». Сам же и довел, а теперь прибегает к тактике «держи вора»!» - возмутился народный депутат.

По словам депутата, он обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать факт сговора при участии Михеила Саакашвили для намеренного занижения цены Одесского припортового завода.

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«В этом есть все признаки высокопоставленной коррупции. Саакашвили в течение длительного времени осуществлял рейдерскую атаку на ОПЗ. Ее составляющими были кампания «черного пиара» и фальсификация уголовных дел», - констатирует Дроздик.

В конце концов произошел срыв приватизации завода: государство, как признал Фонд госимущества, уже потеряло половину стартовой цены – а это более $250 млн. (6,5 млрд. грн.). “Серьезный западный инвестор отказывается от покупки ОПЗ. А это потеря тысяч новых рабочих мест, сотен миллионов гривен налогов, современных технологий, мощный удар для международного имиджа Украины. Кто-то очень хочет купить стратегическое предприятие за бесценок, или же установить над ним контроль и выкачивать оттуда деньги в частный карман. Сейчас завод фактически остановился”, - подчеркнул народный депутат.

Депутат также выразил удивление, что Национальное антикоррупционное бюро не реагирует на многочисленные публикации в СМИ относительно роли Саакашвили и его окружение в срыве приватизации ОПЗ и многомиллиардных потерях для государственного бюджета.

«У нас не должно быть священных коров. Если руководство НАБУ, конечно, стремится быть незаангажированным органом, а не обслугой кланов и их ставленников во власти. Я обращусь к Антикоррупционному бюро с требованием начать расследование относительно роли Саакашвили в срыве приватизации ОПЗ и доведении предприятия до банкротства», - резюмировал Александр Дроздик.