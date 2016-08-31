В Кремле хотят "подкрепить" прекращение огня на Донбассе особым статусом и амнистией боевиков

"В Кремле поддерживают договоренность, достигнутую Контактной группой по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины относительно прекращения огня на линии соприкосновения сторон в связи с началом нового учебного года, вступающую в силу с 00:00 часов 31 августа", — сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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В Кремле заявили, что "рассчитывают на добросовестное выполнение этой договоренности всеми сторонами", при этом сторонами конфликта Песков назвал "Киев, Донецк и Луганск".

Кроме того, по словам Пескова, РФ ожидает, что прекращение огня "будет подкреплено конкретными практическими действиями украинской стороны по разработке и принятию проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей, а также об амнистии и местных выборах на Донбассе".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает решения президента Российской Федерации Владимира Путина насчет поддержки инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября.

Напомним, украинская сторона в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня инициировала проведение экстренной видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Скайп-встречу предлагается провести завтра, 1 сентября, в 12:00.

26 августа Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО заявила о необходимости полного бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года.

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«Только на подконтрольной Украине части Донбасса в школы и детсады пойдут более 150 тысяч детей. Мы настаиваем, что все дети Донецкой и Луганской областей, независимо от места проживания, имеют право на заботу и безопасность. Именно поэтому Украина настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно выполняет Минские соглашения и призывает Российскую Федерацию и ОРДЛО не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 года все же прекратить стрелять», - заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как известно, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с РФ по урегулированию ситуации на Донбассе. Он считает, что решить вопрос территориальной целостности Украины Минские соглашения не могут.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в необходимости прямых переговоров Украины и России относительно ситуации на Донбассе. По его мнению, в тексте Минских договоренностей "вряд ли вы найдете пункт, который содержит обязательства Москвы по реализации тех или иных положений". Песков убежден, что Москва является вместе с Германией и Францией "гарантом" этих договоренностей.