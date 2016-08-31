Порошенко ожидает решения Путина насчет предложения Украины прекратить огонь с 1 сентября

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

"Наши партнеры из Франции и Германии поддержали инициативу Украины о прекращении огня с 1 сентября. Мы ждем решения Путина - президент", - написал Цеголко.

Наши партнеры из Франции и Германии поддержали инициативу Украины о прекращении огня с 1 сентября. Мы ждем решения Путина -Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 августа 2016 г.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня инициировала проведения экстренной видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Скайп-встречу предлагается провести завтра, 1 сентября, в 12:00.

26 августа Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО заявила о необходимости полного бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года.

«Только на подконтрольной Украине части Донбасса в школы и детсады пойдут более 150 тысяч детей. Мы настаиваем, что все дети Донецкой и Луганской областей, независимо от места проживания, имеют право на заботу и безопасность. Именно поэтому Украина настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно выполняет Минские соглашения и призывает Российскую Федерацию и ОРДЛО не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 года все же прекратить стрелять», - заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Как известно, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с РФ по урегулированию ситуации на Донбассе. Он считает, что решить вопрос территориальной целостности Украины Минские соглашения не могут.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в необходимости прямых переговоров Украины и России относительно ситуации на Донбассе. По его мнению, в тексте Минских договоренностей "вряд ли вы найдете пункт, который содержит обязательства Москвы по реализации тех или иных положений". Песков убежден, что Москва является вместе с Германией и Францией "гарантом" этих договоренностей.