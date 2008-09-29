Партия регионов уже стелет соломку под коалицию с БЮТ

Партия регионов начала проводить опрос жителей Киева на предмет возможного создания коалиции ПР и БЮТ. Об этом сообщает «Остров».

В городе развернуты палатки Партии регионов. Респондентам раздают анкеты, в которых предлагают ответить на вопрос желают ли они создания коалиции БЮТ и Партии регионов, хотят ли они досрочных выборов в Верховную Раду и поддерживают ли они идею проведения досрочных выборов Президента Украины и парламента одновременно.

Кроме того, участникам опроса предлагается оставить в анкете Партии регионов свои личные пожелания. Активисты ПР рассказали, что опрос стартовал сегодня. По их словам, пока что он проводится только в столице.