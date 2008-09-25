В БЮТ хотят изменить порядок образования и деятельности коалиции
19:47, 25 сентября 2008Политика
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Зарегистрирован проект постановления
В частности, сегодня народный депутат, представитель БЮТ Андрей ПОРТНОВ зарегистрировал в ВР проект постановления “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно образования и организации деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины)”.
В то же время, на официальном сайте парламента текст упомянутого проекта постановления сейчас отсутствует.
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