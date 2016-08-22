Украина подготовила документы для направления на Донбасс миротворцев ООН - Ельченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания пресс-клуба МИД.

В частности, говоря о возможности развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, Ельченко сказал, что этот вопрос "есть в повестке дня, мы его активно сейчас не проталкиваем по разным причинам".

"Во-первых, надо пройти до конца вот этот трек ОБСЕ. Есть идеи, есть предложения президента Украины об усиленной полицейской миссии. Мы не хотим сейчас как-то отвлечь внимание, и все перебросить на ООН, а затем же наши "российские друзья" скажут, что вот опять Украина непоследовательная, то они ОБСЕ хотят, теперь они снова ООН хотят, а что ОБСЕ уже не надо? То есть, мы пройдем этот путь так, как надо", - подчеркнул Ельченко.

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При этом посол утверждает, что "у нас все заготовлено, есть также проекты документов для одобрения".

По его словам, речь также идет об офисе поддержки ООН в Украине и о специальном представителе генерального секретаря, и о посреднической миссии генсека ООН.

Также Ельченко сказал, что украинские дипломаты надеются, что новый генсек ООН будет более серьезно относиться к Украине.

Ранее Порошенко заявлял, что Европейский парламент (ЕП) выступил за развертывание миротворческой миссии ЕС для обеспечения безопасности на Донбассе.