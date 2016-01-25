Европарламент выступил за развертывание миротворческой миссии ЕС на Донбассе – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Несмотря на то, что россияне очень надеялись, что якобы проблемы беженцев, проблемы внутриполитические сегодня будут отвлекать внимание от Украины, прошедшая неделя в результате нашей работы прошла под знаком Украины», - заявил он.

«Вопрос по Украине был вынесен и блестяще проведен на сессии Европарламента, и было принято два очень важных решения: 1. Мощная поддержка ускорения предоставления Украине безвизового режима. 2. Поддержка Европарламентом безопасного компонента в присутствии представителей ЕС для обеспечения безопасности на Донбассе. Это чрезвычайно важное решение», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеЕвропарламент призвал страны ЕС не допустить строительства "Северного потока - 2" и качать газ через Украину

Также, Петр Порошенко выразил убеждение, что безопасность во время выборов на временно оккупированных территориях Донбасса должны обеспечить или миротворческие силы ЕС, или полицейский контингент ОБСЕ.

«Если мы выходим на подготовку к выборам (на оккупированном Донбассе – УНИАН), нам нужно организовать важные вещи: безопасность во время выборов, в том числе это должен обеспечить международный компонент, о котором мы говорили относительно решения Европарламента (по развертыванию миротворческих сил ЕС – УНИАН), или полицейский контингент ОБСЕ, который должен заступить и обеспечить эту безопасность», - заявил он.

Читайте такжеПосол Украины при ООН будет добиваться ввода миротворцев на Донбасс

Как сообщал УНИАН, 21 января Европарламент принял резолюцию, в которой среди прочего сказано, что «(ЕП) соглашается, что как только позволит ситуация и как часть полного выполнения Минских договоренностей, сторонам конфликта должна быть предложена миссия под руководством ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP) для оказания помощи в таких задачах как разминирование, подготовка к местным выборам и обеспечение свободного доступа гуманитарным организациям».