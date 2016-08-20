Луценко назвал условие Израиля для экстрадиции Ставицкого

Об этом говорится в интервью генпрокурора израильскому изданию Forum Daily, отрывок из которого опубликовала сегодня пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Луценко в ходе визита в Израиль имел неофициальную встречу с главой Министерства обороны Израиля Авигдором Либерманом. Также состоялись переговоры с генеральным прокурором Шаем Ницаном и с министром юстиции Айелет Шакед.

"Был подписан меморандум о совместных действиях. Мы делаем акцент на поиске денег украинской мафии. По нашей информации, эти деньги далеко не в Израиле, но, тем не менее, израильские специалисты - и действующие и в отставке - предлагают нам помощь в этом вопросе, и было бы глупо ей не воспользоваться", - отметил Луценко.

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По словам генпрокурора, главный вопрос, который он обсудил с израильскими чиновниками, был вопрос экстрадиции Ставицкого.

"Главный вопрос у нас было относительно бывшего министра энергетики правительства Януковича господина Ставицкого, который принял в Израиле фамилию Розенберг. По материалам нашего дела, мы подозреваем его в незаконном выделении земли под резиденцию государственной мафии - "Межигорье". Убытки составили около 50 миллионов долларов. Ставицкий оформлял все темные сделки. Мы сначала подали в Израиле документы для объявления ему подозрения, а в июне - документы на его экстрадицию. Через МИД я с коллегами обсуждал рабочие моменты в этом процессе. Мы были бы согласны и с тем, чтобы суд проходил в Израиле. Но это слишком хлопотное дело с вызовом свидетелей и другими юридическими процедурами", - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, просьба украинской стороны будет внимательно рассмотрена правоохранительными органами Израиля.

"Я увидел полное взаимопонимание с израильской стороны. Эта процедура зависит не только от Генпрокуратуры и Минюста, а и от господина Ставицкого-Розенберга, от судебной системы и других факторов. Израильские коллеги говорят нам о возможности экстрадиции при условии гарантии возможного срока отбывания наказания господина Ставицкого-Розенберга в Израиле. Это абсолютно не проблема для нашей страны. Также я считаю возможным предложить Ставицкому и соглашение со следствием, положение о котором уже законодательно оформлено в Украине. Это не избавит его от наказания и конфискации, но может уменьшить срок в случае сотрудничества со следствием и сократит процедуры. Нам нужен позитивный сигнал в этом вопросе. Он будет принудительным для господина Ставицкого, это будет шаг с его стороны? Мяч на его стороне поля", - заявил Луценко.

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Говоря об экс-министре образования и науки Украины Дмитрия Табачника, генпрокурор сообщил, что он объявлен в международный розыск.

"Его дело не является столь масштабным, как дело Ставицкого. Там еще продолжается досудебное следствие и решение об экстрадиции не принято", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с декабря 2012 года по февраль 2014 года в правительстве Николая Азарова.

Он подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах или организованной группой (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск через Интерпол.

В апреле главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос Генпрокуратуры относительно вручения уведомления о подозрении Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.

6 мая 2016 года некоторые СМИ распространили информацию о задержании Ставицкого в Израиле. Сам экс-министр опроверг это сообщение и назвал его фейком.

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3 августа начальник Главного управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что 12 июля Минюст Израиля получил запрос на экстрадицию Ставицкого. По словам Горбатюка, положительное решение вопроса зависит от противоположной стороны.

Табачник занимал должность министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.

Он обвиняется по ч.5 ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В июле 2015 года СБУ объявила экс-министра в розыск.