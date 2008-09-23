Ющенко призывает Тимошенко срочно подписать контракт с Газпромом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство как можно скорее подписать контракт с РАО «Газпром» о поставках природного газа для внутреннего пользования на 2009 год.

Об этом он заявил в интервью агентства Bloomberg вчера в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

«Переговоры должны быть завершены как можно скорее», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Нам нельзя откладывать решение этого вопроса до декабря, поскольку в декабре в нем будет доминировать политическая составляющая», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время июльской встречи с исполнительным директором «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ он сказал ему, что Украина рассчитывает подписать вышеупомянутое соглашение как можно скорее, в том числе потому, что «цена на газ имеет исключительно важное значение для некоторых отраслей нашей промышленности, таких как металлургия и химическая промышленность».

«Я убежден, что соглашение должно быть подписано до зимы», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Основная проблема заключается в том, чтобы договориться о формуле цены», в которую также будет включен тариф на поставки российского газа через территорию Украины в Европу.

Президент Украины также отметил, что тариф, по которому осуществляется транспортировка российского газа, как и раньше, подлежит переговорам.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что планирует в ближайшие недели провести переговоры с российской стороной относительно заключения соглашения на поставку газа в Украину.

«То, что я планирую сделать в ближайшее время, это провести переговоры с руководством России о заключении стратегического долгосрочного соглашения по обеспечению Украины природным газом. У нас уже почти не осталось времени для переговорного процесса, и я надеюсь, что в ближайшие недели мы обязательно сможем обсудить этот вопрос с российской властью и подписать соответствующее соглашение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что документы необходимо подписать как можно скорее, «чтобы каждый декабрь не становился месяцем стихийного бедствия из-за нехватки газа в Украине».

На уточняющее вопрос, могут ли быть подписаны документы в октябре, премьер сказала, что это может состояться тогда, когда Россия будет готова продолжить эти переговоры «после всех стрессовых политических ситуаций».