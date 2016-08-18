Генпрокуратура готовит материалы для экстрадиции Каськива из Панамы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникации со СМИ Генпрокуратуры.

"Сейчас Генеральной прокуратурой Украины в соответствии с требованиями Договора между Украиной и Республикой Панама о выдаче 2003 года готовятся материалы в компетентный орган Республики Панама о выдаче Владислава Каськива для привлечения к уголовной ответственности за преступления", - говорится в сообщении.

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Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

В конце марта этого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.

По словам Авакова, «Департаментом защиты экономики совместно с Генпрокуратурой расследован и доказан для рассмотрения в суде один из многих противоправных эпизодов деятельности экс-главы Госинвестпроекта при Януковиче Владислава Каськива».

Как уточнил Аваков, речь идет о хищении государственных средств в 2012-2013 годах – 7,5 млн грн - по заключенному Каськивом договору об оказании рекламных услуг с ООО «Глория», как оказалось, фиктивных. На имущество Каськива наложен арест, подчеркнул Аваков. «В расследовании находятся еще несколько эпизодов на значительно большие суммы хищений государственных средств», - добавил министр.