Спектакль ФСБ в Крыму будет способствовать продлению санкций против России - политолог

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Тарас Березовец.

«Ситуация с санкциями против России со стороны ЕС может измениться. И изменится в худшую сторону - против Кремля. Причиной тому является неудачная провокация против Украины, организованная ФСБ в оккупированном Крыму. Здесь сработал принцип обратного движения, поскольку все было сделано россиянами настолько топорно, что теперь даже основным российским лоббистам приходится краснеть за неуклюжесть своих хозяев. В последние месяцы было очень много сигналов, что ЕС продлил санкции против РФ в крайний раз», - заявил политолог.

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«Об изменении позиции Европы можно судить по такому чуткому барометру, как Президент Европейского Совета Дональд Туск. Без традиционной европейской толерантности Туск заявил, и в разговоре с Петром Порошенко и с Арсением Яценюком (последний как раз находится с рабочим визитом в Брюсселе), что в ЕС не поверили русской версии про крымские события. Аналогичную позицию Яценюку задекларировал и заместитель секретаря НАТО Александр Вершбоу», - добавил Березовец.

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«Кстати, он долгое время работал послом США в Москве, и ему точно не нужно объяснять, что такое российские информационные спецоперации. В визите Яценюка также важно, что на фоне безответственных заявлений о необходимости отсрочить безвиз для Украины и отложить выделение очередных траншей со стороны МВФ, бывший премьер на встречах в Брюсселе как раз высказался об обратном. О том, что Украина выполнила и выполняет свои обязательства и поэтому рассчитывает на выполнение обещаний со стороны западных партнеров. Летняя пауза и отсутствие новостей как раз и должны быть использованы максимально для озвучивания позитива для страны в Европе, особенно в преддверии 25-летия независимости. Этим и отличаются целеполагания стратегически мыслящих политиков и экспертов от популистов, которые работают против страны», - резюмировал политолог.