Климкин о возможном введении виз для граждан РФ: Я не против этого шага
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не против введения виз для граждан Российской Федерации, но отмечает необходимость следовать взвешенному решению.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире "5 канала".
Как отметил министр, в вопросе возможного введения визового режима с Россией надо понимать, зачем его необходимо вводить.
Читайте также"Не поддается на коварные провокации Кремля": Туск дал высокую оценку Украине за выдержку
"Если оно нам помогает контролировать пересечение границы - сейчас для этого мы ввели только загранпаспорта со стороны России, и только международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы решим, что нам нужны дальнейшие мероприятия, давайте о них говорить. С точки зрения МИД, я не против этого шага. Мы в принципе просчитали, что для этого нужно, но это должен быть шаг, который вызван не символическими мерами, а четким пониманием, что это нам принесет", - сказал Климкин.
Также министр отметил, что необходимо понимать, что "российская пропагандистская спираль будет раскручиваться до бесконечности, будут действия для того, чтобы усложнять для украинских граждан пересечение границы, и это будет активно-активно постоянно раскручиваться".
"Поэтому давайте взвесим плюсы и минусы, если мы видим здесь больше плюсов, и четко видим больше плюсов, и будем работать в этом направлении. Но это должно быть действительно четкое и понятное решение", - сказал Климкин.