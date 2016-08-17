Климкин о возможном введении виз для граждан РФ: Я не против этого шага

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире "5 канала".

Как отметил министр, в вопросе возможного введения визового режима с Россией надо понимать, зачем его необходимо вводить.

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"Если оно нам помогает контролировать пересечение границы - сейчас для этого мы ввели только загранпаспорта со стороны России, и только международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы решим, что нам нужны дальнейшие мероприятия, давайте о них говорить. С точки зрения МИД, я не против этого шага. Мы в принципе просчитали, что для этого нужно, но это должен быть шаг, который вызван не символическими мерами, а четким пониманием, что это нам принесет", - сказал Климкин.

Также министр отметил, что необходимо понимать, что "российская пропагандистская спираль будет раскручиваться до бесконечности, будут действия для того, чтобы усложнять для украинских граждан пересечение границы, и это будет активно-активно постоянно раскручиваться".

"Поэтому давайте взвесим плюсы и минусы, если мы видим здесь больше плюсов, и четко видим больше плюсов, и будем работать в этом направлении. Но это должно быть действительно четкое и понятное решение", - сказал Климкин.