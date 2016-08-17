Украина требует от РФ обезопасить персонал Культурного центра в Москве после выходки сторонников "Единой России"
В связи с продолжением провокаций вокруг Национального культурного центра Украины в Москве, в частности срывом 16 августа 2016 года радикально настроенными лицами мероприятий, посвященных 25-летию Независимости Украины, МИД решительно призвало РФ к неукоснительному соблюдению ею взятых на себя международных правовых обязательств в деятельности культурных центров.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, в частности, МИД Украины требует принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности персонала и помещения Национального культурного центра Украины в Москве и недопущения подобных провокаций в будущем.
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Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено соответствующую ноту, подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 16 августа в культурном Центре Украины в Москве сорвали лекцию о независимости Украины.
В здании Центра на Арбате должна была пройти лекция доктора филологических наук, профессора Антона Антонова-Овсиенко ”З історії незалежності України”.
Однако в здание ворвались представители молодежного крыла российской партии власти «Единая Россия», которые сорвали мероприятие.
По словам сотрудника Центра, в аудитории, где проводилась лекция, висит карта Украины, где оккупированные части обозначены как украинские, и портрет президента Украины. Однако радикалы начали скандировать «Крым - это Россия!», задавать провокационные вопросы и тем самым сорвали мероприятие.
Кроме того, перед зданием Центра проходил одиночный пикет, участник которого поочередно держал плакаты с надписями: «Позор тем, кто оправдывает терроризм», «Свободу Мирославе Бердник» (пророссийский блоггер, допрошенный сотрудниками СБУ в Запорожье - УНИАН).
Сотрудник культурного Центра подчеркнул, что Центр не занимается политической деятельностью и подобные провокации недопустимы.