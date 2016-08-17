Украина требует от РФ обезопасить персонал Культурного центра в Москве после выходки сторонников "Единой России"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, в частности, МИД Украины требует принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности персонала и помещения Национального культурного центра Украины в Москве и недопущения подобных провокаций в будущем.

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Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено соответствующую ноту, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в культурном Центре Украины в Москве сорвали лекцию о независимости Украины.

В здании Центра на Арбате должна была пройти лекция доктора филологических наук, профессора Антона Антонова-Овсиенко ”З історії незалежності України”.

Однако в здание ворвались представители молодежного крыла российской партии власти «Единая Россия», которые сорвали мероприятие.

По словам сотрудника Центра, в аудитории, где проводилась лекция, висит карта Украины, где оккупированные части обозначены как украинские, и портрет президента Украины. Однако радикалы начали скандировать «Крым - это Россия!», задавать провокационные вопросы и тем самым сорвали мероприятие.

Кроме того, перед зданием Центра проходил одиночный пикет, участник которого поочередно держал плакаты с надписями: «Позор тем, кто оправдывает терроризм», «Свободу Мирославе Бердник» (пророссийский блоггер, допрошенный сотрудниками СБУ в Запорожье - УНИАН).

Сотрудник культурного Центра подчеркнул, что Центр не занимается политической деятельностью и подобные провокации недопустимы.