В ЕС заявили о готовности стать посредником между Украиной и Россией

Об этом заявил представитель Еврокомиссии в понедельник, 15 августа, в Брюсселе, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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При этом, собеседник не уточнил, какой именно могла бы быть эта роль посредника. Однако главное, по его словам, это получить сигнал стабильности ситуации.

Как сообщал УНИАН, ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини подтвердила непоколебимую позицию Европейского Союза относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.