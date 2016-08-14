Канада отреагировала на крымские события: нет доказательств российским обвинениям

Соответствующее заяление размещено на сайте правительства Канады.

"Я обеспокоен возросшей напряженностью в отношениях между Россией и Украиной, а также действиями и риторикой, которые способствуют этой напряженности. Мы не видели никаких доказательств, подтверждающих недавние российские обвинения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПосол о провокациях России в Крыму: не достигли цели на международной арене

Также Канада настоятельно призвала стороны активизировать свои дипломатические усилия и сделать все возможное, чтобы избежать провокаций.

"Канада по-прежнему осуждает нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы тверды в своей позиции, не признаем незаконную аннексию Крыма", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Дион призвал соблюдать Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".