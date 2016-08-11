Провокация в Крыму: Путин дал сигнал, что хочет решить будущее Украины без участия Киева – западные эксперты

Об этом по итогам вчерашней пресс-конференции президента России Владимира Путина заявил Сэм Грин, директор Института исследования России в Королевском колледже Лондона, пишет «Голос Америки».

"Москва снова начала ставить под сомнение легитимность Порошенко, косвенно признала ДНР и ЛНР. Судьба Украины будет решаться Москвой с Западом, особенно с Вашингтоном, без участия Киева. Безразлично идет ли речь о Донбасс, Карабах, приоритетом Москвы является заморозка конфликта и плевать на правовые аспекты", - отметил Грин в серии сообщений в Twitter.

Как известно, 10 августа ФСБ России заявили о предотвращении терактов в Крыму якобы подготовленных ГРУ Минобороны Украины. Сообщалось о огневой контакт с группой украинских диверсантов 7-го августа вблизи Армянска в Крыму в результате которого погиб сотрудник ФСБ России. Позже в ходе другой "попытки прорыва" в Крыму погиб российский военнослужащий.

Сэм Грин увидел в заявлении Путина о выходе из Нормандского формата возможны признаки готовности Путина пойти на "структурный конфликт" с Западом.

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В ходе пресс-конференции в среду в Армении Путин заявил, что Россия не оставит без внимания гибель двух российских силовиков и отметил, что акция, которую Москва приписывает Киеву, была призвана "отвлечь внимание собственного народа от плачевного состояния экономики, от жалкого положения значительного количества граждан своей страны".

Украина категорически отвергает обвинения озвученные Россией. Целый ряд международных экспертов и дипломатов усматривают в последних событиях провокацию, призванную оправдать агрессию против Украины.