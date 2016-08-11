Холодницкий надеется, что на следующей неделе Онищенко объявят в международный розыск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий заявил сегодня на пресс-конференции.

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"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы как можно быстрее это сделать (чтобы Онищенко объявить в международный розыск - УНИАН). Уже предварительно общались с Интерполом. Соответствующий пакет документов готовится, и сегодня, буквально сейчас, идет на перевод на английский язык весь пакет документов, в том числе подтверждающие и неполитический характер, подтверждающие чисто экономическое и коррупционное преступление, и подтверждающие отсутствие каких-либо политических репрессий в отношении народного депутата Онищенко", - сказал Холодницкий.

"Я думаю, на следующей неделе уже так называемые "красные маркеры", "красные флажки" уже быть выставлены", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии организованной преступной группировки, котораяпричинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, но он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вчера, 10 августа, Онищенко был объявлен во всеукраинский розыск. Также в САП заявили, что готовят документы в Интерпол для объявления Онищенко в международный розыск.