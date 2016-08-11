Пограничники рекомендуют воздержаться от поездок в оккупированный Крым после провокации ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Принимая во внимание напряженную обстановку на полуострове, которая в течение последних дней нагнеталась оккупантами, Госпогранслужба настойчиво рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от поездок в оккупированный Крым, подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.