Пограничники рекомендуют воздержаться от поездок в оккупированный Крым после провокации ФСБ
Государственная пограничная служба Украины рекомендует воздержаться от поездок во временно оккупированный Крым из-за напряженной обстановки на полуострове, которая нагнетается российскими оккупантами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
«Принимая во внимание напряженную обстановку на полуострове, которая в течение последних дней нагнеталась оккупантами, Госпогранслужба настойчиво рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от поездок в оккупированный Крым, подчеркнул он.
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.